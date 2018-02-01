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Международный боксерский форум открывается в Сочи

Спорт
1 февраля, 0:44 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 1, февраля. /ТАСС

В его рамках состоятся заседания совета директоров главных организаций в профессиональном боксе, а также бой Гассиев - Дортикос

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© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Первый международный боксерский форум с участием ведущих мировых организаций открывается в четверг в Сочи. В рамках форума состоятся заседания совета директоров главных организаций в профессиональном боксе.

Форум проводится по инициативе Федерации бокса России совместно с международными федерациями олимпийского и профессионального бокса. В рамках форума в Сочи соберутся представители ведущих боксерских организаций - Международной ассоциации бокса (AIBA), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

В мероприятии примут участие представители более 130 стран. Среди участников официальной программы - глава WBC Маурисио Сулейман, президент WBA Хильберто Мендоса, руководитель IBF Дэрил Пиплз, трехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира кубинец Феликс Савон, чемпион мира, один из сильнейших профессиональных боксеров современности Геннадий Головкин из Казахстана.

В рамках форума - бой Гассиева и Дортикоса

Форум пройдет 1-3 февраля в сочинском отеле Pullman. В программе мероприятий судейские семинары, заседания совета директоров WBA и WBC, а также дискуссионная площадка "Развитие олимпийского и профессионального бокса в мире" с участием Сулеймана, Мендосы, Пиплза и Головкина. Участникам форума будет представлена экскурсионная программа, а в субботу утром они посетят один из детских домов Сочи.

В рамках форума пройдет презентация Зала славы бокса, строительство которого должно начаться в нынешнем году. В Зале славы, место расположения которого будет объявлено позднее, будут находиться центр развития, повышения квалификации тренеров, а для спортсменов откроется общежитие.

В субботу в сочинском ледовом дворце спорта "Большой" пройдет вечер профессионального бокса, главным боем которого станет полуфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. На ринг также выйдут экс-чемпион мира Федор Чудинов, обладатель интернационального пояса WBA и серебряного - WBC Михаил Алоян, Ваге Саруханян, Максим Власов и Роман Андреев. Участники и гости форума смогут посетить официальные тренировки и взвешивания.

Закрытие форума запланировано на 4 февраля.

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