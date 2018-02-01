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Дубов в числе лидеров перед заключительным туром на шахматном турнире в Гибралтаре

Спорт
1 февраля, 5:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Первое место с ним делят американец Хикару Накамура, француз Максим Вашье-Лаграв, венгр Рихард Раппорт и армянин Левон Аронян

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ТАСС, 1 февраля. Россиянин Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в партии девятого тура шахматного фестиваля в Гибралтаре.

В девятом туре победы одержали российские шахматисты Михаил Антипов и Валентина Гунина. Вничью сыграли Никита Витюгов, Григорий Опарин, Владимир Епишин, Павел Трегубов, Александр Мотылев, Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Уступили Андрей Есипенко, Сергей Григорянц, Анастасия Парамзина и Юрий Горячкин.

После девяти туров первое место делят Дубов, американец Хикару Накамура, Вашье-Лаграв, венгр Рихард Раппорт и армянин Левон Аронян, набравшие по 7 очков. Витюгов, Антипов и Опарин имеют в активе по 6,5 очка.

Традиционный открытый шахматный турнир проводится в Гибралтаре в 16-й раз. Главный турнир фестиваля в Гибралтаре состоит из 10 туров и завершится 1 февраля. Победитель получит 25 тыс. фунтов призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете - 15 тыс. фунтов.

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