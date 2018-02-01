Дубов в числе лидеров перед заключительным туром на шахматном турнире в Гибралтаре

ТАСС, 1 февраля. Россиянин Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в партии девятого тура шахматного фестиваля в Гибралтаре.

В девятом туре победы одержали российские шахматисты Михаил Антипов и Валентина Гунина. Вничью сыграли Никита Витюгов, Григорий Опарин, Владимир Епишин, Павел Трегубов, Александр Мотылев, Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Уступили Андрей Есипенко, Сергей Григорянц, Анастасия Парамзина и Юрий Горячкин.

После девяти туров первое место делят Дубов, американец Хикару Накамура, Вашье-Лаграв, венгр Рихард Раппорт и армянин Левон Аронян, набравшие по 7 очков. Витюгов, Антипов и Опарин имеют в активе по 6,5 очка.

Традиционный открытый шахматный турнир проводится в Гибралтаре в 16-й раз. Главный турнир фестиваля в Гибралтаре состоит из 10 туров и завершится 1 февраля. Победитель получит 25 тыс. фунтов призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете - 15 тыс. фунтов.