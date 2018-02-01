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Аронян стал победителем шахматного турнира в Гибралтаре

Спорт
1 февраля, 23:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Гроссмейстер из Армении победил на тай-брейке француза Вашье-Лаграва

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ТАСС, 1 февраля. Армянский шахматист Левон Аронян одержал победу на фестивале в Гибралтаре, на тай-брейке обыграв француза Максима Вашье-Лаграва.

После 10-го тура фестиваля по 7,5 очков набрали семь шахматистов: американец Хикару Накамура, венгр Рихард Раппорт, россиянин Никита Витюгов, англичанин Майкл Адамс, вьетнамец Ле Куанг Льем, Аронян и Вашье-Лаграв. В полуфиналы прошли четыре участника с лучшими дополнительными показателями, где Аронян обыграл Раппопорта, а Вашье-Лаграв победил Накамуру.

Лучшей в женском зачете стала шведка Пия Крамлинг, набравшая 6,5 очков. Россиянка Екатерина Лагно набрала такое количество баллов, но уступила по дополнительным показателям.

Традиционный открытый шахматный турнир прошел в Гибралтаре в 16-й раз. Победитель получит £25 тыс. призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете - £15 тыс.

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