Аронян стал победителем шахматного турнира в Гибралтаре

ТАСС, 1 февраля. Армянский шахматист Левон Аронян одержал победу на фестивале в Гибралтаре, на тай-брейке обыграв француза Максима Вашье-Лаграва.

После 10-го тура фестиваля по 7,5 очков набрали семь шахматистов: американец Хикару Накамура, венгр Рихард Раппорт, россиянин Никита Витюгов, англичанин Майкл Адамс, вьетнамец Ле Куанг Льем, Аронян и Вашье-Лаграв. В полуфиналы прошли четыре участника с лучшими дополнительными показателями, где Аронян обыграл Раппопорта, а Вашье-Лаграв победил Накамуру.

Лучшей в женском зачете стала шведка Пия Крамлинг, набравшая 6,5 очков. Россиянка Екатерина Лагно набрала такое количество баллов, но уступила по дополнительным показателям.

Традиционный открытый шахматный турнир прошел в Гибралтаре в 16-й раз. Победитель получит £25 тыс. призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете - £15 тыс.