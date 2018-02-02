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Вице-президент IBSF назвал ожидаемым решение CAS удовлетворить апелляции 28 россиян

Спорт
2 февраля, 0:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Вице-президент организации Андреас Траутфеттер отметил, что с самого начала доказательств вины российских спортсменов было недостаточно

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ТАСС, 1 февраля. Вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Андреас Траутфеттер назвал ожидаемым решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх. Его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

"Я ожидал этого решения от CAS, потому что это следует из европейской правовой системы. Презумпция невиновности применяется до тех пор, пока вина не будет доказана. С самого начала доказательств было недостаточно", - отметил Траутфеттер.

В четверг CAS отменил санкции МОК в отношении 28 российских участников Игр 2014 года, в частности, бобслеистов Дмитрия Труненкова, Ольги Стульневой, Алексея Негодайло и Людмилы Удобкиной и скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Марии Орловой, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, сняв с них пожизненное отстранение от Олимпиад и восстановив результаты Игр-2014.

Кроме того, CAS частично удовлетворил апелляции 11 россиян - их вина в нарушении антидопинговых правил доказана, однако CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад пропуском Игр-2018. В списке частично удовлетворенных апелляций значатся бобслеисты Алексей Воевода, Александр Зубков, Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.
IBSF в ноябре после решения МОК о пожизненном отстранении российских спортсменов первоначально лишила их возможности официально находиться на соревнованиях, проводимых под эгидой организации, однако комиссия IBSF затем сняла этот запрет.

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