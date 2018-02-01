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"Зенит" включил футболистов Шатова и Анюкова в заявку на плей-офф Лиги Европы

Спорт
1 февраля, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Ранее они вошли в заявку "Зенита-2", выступающего в ФНЛ

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ТАСС, 2 февраля. Петербургский "Зенит" включил полузащитника Олега Шатова и защитника Александра Анюкова в заявку клуба на плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Полный список заявленных выглядит следующим образом: вратари Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Андрей Лунев; защитники Александр Анюков, Денис Терентьев, Доменико Кришито, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Илья Скроботов; полузащитники Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев; нападающие Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

В среду Шатов, Анюков и Кержаков были внесены в заявку клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Зенит-2".

В 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" сыграет с шотландским "Селтиком". Первый матч состоится 15 февраля в Глазго, ответный пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

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