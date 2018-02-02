"Сент-Луис" проиграл "Бостону" в матче НХЛ, Тарасенко сделал передачу

ТАСС, 2 февраля. "Бостон" обыграл "Сент-Луис" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Бостона" шайбы забросили Давид Крейчи (13-я минута), Патрис Бержерон (50) и Дэвид Бэкес (60). У "Сент-Луиса" гол забил Джейден Шварц (59).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сделал результативную передачу и нанес один бросок за 21 минуту 8 секунд на площадке.

"Бостон" занимает второе место в таблице Восточной конференции, "Сент-Луис" идет четвертым на Западе.

"Рейнджерс" на своей площадке проиграли "Торонто" со счетом 0:4. Российский форвард хозяев Павел Бучневич во втором периоде получил удар локтем в челюсть от соперника и не смог продолжить встречу.

Результаты других матчей игрового дня:

"Баффало" - "Флорида" - 2:4

"Каролина" - "Монреаль" - 2:0

"Нью-Джерси" - "Филадельфия" - 4:3

"Оттава" - "Анахайм" - 2:1 (в овертайме).