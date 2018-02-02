"Сент-Луис" проиграл "Бостону" в матче НХЛ, Тарасенко сделал передачу

ТАСС, 2 февраля. "Бостон" обыграл "Сент-Луис" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Бостона" шайбы забросили Давид Крейчи (13-я минута), Патрис Бержерон (50) и Дэвид Бэкес (60). У "Сент-Луиса" гол забил Джейден Шварц (59).
Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сделал результативную передачу и нанес один бросок за 21 минуту 8 секунд на площадке.
"Бостон" занимает второе место в таблице Восточной конференции, "Сент-Луис" идет четвертым на Западе.
"Рейнджерс" на своей площадке проиграли "Торонто" со счетом 0:4. Российский форвард хозяев Павел Бучневич во втором периоде получил удар локтем в челюсть от соперника и не смог продолжить встречу.
Результаты других матчей игрового дня:
"Баффало" - "Флорида" - 2:4
"Каролина" - "Монреаль" - 2:0
"Нью-Джерси" - "Филадельфия" - 4:3
"Оттава" - "Анахайм" - 2:1 (в овертайме).