"Краснодар" продал все билеты на домашний матч Юношеской лиги УЕФА против "Реала"

ТАСС, 2 февраля. Футбольный клуб "Краснодар" продал 33979 билетов на домашний матч Юношеской лиги УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) против испанского "Реала". Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Стыковой матч за выход в 1/8 финала турнира пройдет 7 февраля на стадионе "Краснодар", который рассчитан на 33979 мест.

Как ТАСС сообщили в пресс-службе канала "Матч ТВ", встреча будет показана на тематическом канале "Футбол 1".

"Краснодар" проведет стыковую встречу против "Реала", проследовав через Путь национальных чемпионов. В двух раундах краснодарский клуб обыграл казахстанский "Кайрат" (2:2, 9:0) и венгерский "Гонвед" (8:0, 1:1).