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Член исполкома МОК: шансы оспорить решение CAS по российским спортсменам невелики

Спорт
2 февраля, 17:26 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 2, февраля. /ТАСС

По словам Дениса Освальда, решение CAS не позволит 28 спортсменам, с которых снято отстранение, принять участие в ОИ-2018

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ЖЕНЕВА, 2 февраля. /ТАСС/. Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд невысоко расценивает шансы на то, что удастся оспорить в Федеральном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии санкций МОК с 28 российских спортсменов. Такое мнение он высказал в интервью, опубликованном в газете Tribune de Geneve.

Отвечая на вопрос о том, будет ли МОК обращаться с апелляцией на решение CAS в Федеральный суд, являющийся высшей судебной инстанцией Швейцарии, Освальд сказал: "Шансы на успех в Федеральном суде - крайне ограниченные".

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Освальд, возглавлявший комиссию МОК, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи, не скрывает разочарования решением CAS. "Я разочарован и расстроен одновременно, - приводит его слова газета. - Одиннадцать случаев манипуляций с мочой были признаны, доказательств достаточно".

По мнению Освальда, "CAS слишком высоко поставил планку требований к доказательствам [вины российских спортсменов]". "Сомнения [в виновности] недостаточно, им не должен пользоваться обвиняемый. Я с трудом это понимаю, мы проводили судебные опыты, собрали достаточно убедительных доказательств. Это действительно вопрос оценки, это не является хорошим сигналом для борьбы с допингом", - сказал он.

Освальд подчеркнул, что решение CAS "не позволит 28 спортсменам, с которых снято отстранение, принять участие в Олимпийских играх", так как "они не приглашены к участию". Он отметил, что решение CAS "не означает, что 28 спортсменов объявлены невиновными". "Отсутствие наложенных санкций не означает автоматической привилегии быть приглашенным у участию в ОИ", - резюмировал член исполкома МОК.

В четверг CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх в Сочи. Их результаты на Олимпийских играх 2014 года восстановлены.

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Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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