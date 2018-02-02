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Гассиев оказался легче Дортикоса перед полуфинальным боем Всемирной суперсерии бокса

Спорт
2 февраля, 17:32 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 2, февраля. /ТАСС

Поединок состоится в субботу в Сочи

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Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 2 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Мурат Гассиев оказался легче кубинца Юниера Дортикоса, владеющего поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), накануне поединка, который пройдет 3 февраля в Сочи.

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Вес Гассиева составил 90,35 кг, Дортикоса - 90,7 кг.

Поединок в рамках полуфинала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг пройдет 3 февраля в Сочи, на кону будут стоять титулы чемпиона мира IBF и WBA. Первым полуфиналистом суперсерии в данном весе стал украинец Александр Усик, победивший в своем полуфинале латвийца Майриса Бриедиса.

В активе Гассиева 25 побед, из которых 18 он одержал нокаутом. На счету Дортикоса 22 победы (21 - нокаутом). Оба бойца ни разу не проигрывали в профессиональной карьере.

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