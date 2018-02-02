Гассиев оказался легче Дортикоса перед полуфинальным боем Всемирной суперсерии бокса

СОЧИ, 2 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Мурат Гассиев оказался легче кубинца Юниера Дортикоса, владеющего поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), накануне поединка, который пройдет 3 февраля в Сочи.

Вес Гассиева составил 90,35 кг, Дортикоса - 90,7 кг.

Поединок в рамках полуфинала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг пройдет 3 февраля в Сочи, на кону будут стоять титулы чемпиона мира IBF и WBA. Первым полуфиналистом суперсерии в данном весе стал украинец Александр Усик, победивший в своем полуфинале латвийца Майриса Бриедиса.

В активе Гассиева 25 побед, из которых 18 он одержал нокаутом. На счету Дортикоса 22 победы (21 - нокаутом). Оба бойца ни разу не проигрывали в профессиональной карьере.

Your Cruiserweight semi-final fight is official!#GassievDorticos - Saturday night from Sochi, Russia. pic.twitter.com/V0Rbm886il — World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 2 февраля 2018 г.