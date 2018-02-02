Региональный штаб ЧМ-2018 заработает в Ростове-на-Дону с мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Региональный оперативный штаб чемпионата мира по футболу 2018 года заработает в Ростове-на-Дону с 15 мая. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба губернатора области.

В пятницу на территории стадиона "Ростов-Арена" прошло совещание регионального оргкомитета, в котором приняли участие губернатор области Василий Голубев и помощник президента Игорь Левитин.

"Штаб будет располагаться на территории стадиона "Ростов-Арена". В офисном режиме он заработает с 15 мая, а с 1 июня перейдет на график работы с 7 до 24 часов. Возглавит оперативный штаб по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону первый заместитель губернатора Игорь Гуськов", - говорится в сообщении пресс-службы.

За месяц до проведения матчей в Ростове-на-Дону и во время чемпионата все вопросы, связанные с функционированием систем обеспечения во время игр, работа с болельщиками, координация всех служб будут находиться в компетенции регионального штаба.

По данным пресс-службы главы региона, все строительные работы на объектах ЧМ-2018 в Ростовской области, в том числе по тренировочным площадкам, будут завершены в марте. Затем в апреле будет выполнено озеленение и благоустройство объектов чемпионата.

О "Ростов-Арене"

Стадион "Ростов-Арена", где в рамках ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии, а также пройдет один матч 1/8 финала, возводится в левобережной зоне города. Поле стадиона будет покрыто натуральным газоном, оснащено системами дренажа, полива и жидкостного обогрева.

По завершении чемпионата мира стадион будет использоваться для проведения соревнований отечественного и международного уровня по футболу, а также спортивных, культурно-зрелищных мероприятий и выставок. При этом вместимость арены будет снижена с 45000 до 37868 мест.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.