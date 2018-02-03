Выборы президента Российской шахматной федерации пройдут на субботнем съезде организации

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Выборы президента Российской шахматной федерации (РШФ) пройдут в субботу в Москве. В числе претендентов на должность нынешний глава РШФ Андрей Филатов и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

Помимо Филатова и Илюмжинова, кандидатами на пост главы федерации утверждены чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч, член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков, президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров. Выставил свою кандидатуру и вице-президент РШФ Андрей Селиванов, который возглавлял федерацию в 1997-2003 годах, но она была отклонена наблюдательным советом РШФ.

Попечительский совет РШФ поддержит кандидатуру Андрея Филатова, сообщил его председатель, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы высоко ценим результаты работы Андрея Филатова, который последние четыре года руководил шахматной федерацией, именно под его руководством российские шахматистки добились очень высоких результатов на международных соревнованиях. Продолжилось распространение шахмат на всей территории Российской Федерации, подключение новых регионов, повышение темпов популяризации шахмат в стране, международные контакты вышли на новый уровень", - сказал Песков.

Съезд может утвердить кандидата на пост главы FIDE

Выборы главы РШФ пройдут на XIII съезде федерации в Центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре столицы (начало - 12:00 мск). На съезде также будет выбран новый состав членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, утверждена новая редакция устава РШФ. Кроме того, съезд может выбрать почетных президентов федерации.

Ожидается, что в повестку дня съезда будет включен вопрос о кандидате на пост президента Международной шахматной федерации, выборы которого состоятся в сентябре в грузинском Батуми.

Андрей Филатов возглавляет РШФ с 2014 года. Ранее президентами федерации были Аркадий Мурашов, Евгений Бебчук, Андрей Селиванов и нынешний глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. В 2010-14 годах главой федерации считался председатель наблюдательного совета, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.