Шибаев и Михайлова стартуют на Кубке Европы по настольному теннису

ТАСС, 3 февраля. Кубок Европы "топ-16" по настольному теннису стартует в субботу в швейцарском Монтрё. В турнире примут участие сильнейшие российские теннисисты Александр Шибаев и Полина Михайлова.

Кубок Европы является крупным коммерческим соревнованием для сильнейших теннисистов континента, приглашения для участия получают первые номера мужского и женского рейтинга, победители прошлогодних турниров и представители страны-организатора. При этом на Кубке Европы нет национальных квот, так что уровень участников этого турнира заметно превосходит соревнования чемпионата Европы.

В нынешнем году на Кубок Европы попали лидеры российского настольного тенниса Александр Шибаев и Полина Михайлова. Оба российских теннисиста не были в числе сеянных участников, получив в соперники по первому кругу сильных оппонентов. Шибаев встретится с третьей ракеткой турнира французом Симоном Гози, которого российский теннисист год назад победил в полуфинале. Шибаев на прошлогоднем турнире во французском Антибе в решающем матче проиграл Дмитрию Овчарову, тогда как в 2016 году занял третье место.

29-летний Овчаров - сильнейший теннисист континента последних лет, четырехкратный призер Олимпийских игр, который выиграл три последних Кубка Европы, а также Кубок мира 2017 года. В число фаворитов традиционно входят пятикратный обладатель Кубка Европы 36-летний немец Тимо Болль и 41-летний белорус Владимир Самсонов, который побеждал на Кубке Европы четырежды, причем в первый раз - в 1998 году. При этом Болль шесть раз победил в личном турнире чемпионатов Европы, Самсонов - трижды, а Овчаров - дважды.

Полина Михайлова выступит на своем четвертом Кубке Европы, однако россиянка имеет на турнире лишь 14-й номер посева и в первом круге встретится с сильнейшей теннисисткой Европы Ли Цзе из Нидерландов. Михайлова четырежды выигрывала бронзовые медали чемпионатов Европы, причем в 2015 году в Екатеринбурге она завоевала награду в личном турнире. В тройку фаворитов Кубка Европы также входят Элизабета Самара из Румынии и Лю Цзя из Австрии, которая побеждала на Кубке Европы трижды.

По олимпийской системе

Соревнования в Монтре пройдут по системе плей-офф, начиная с 1/8 финала. Матчи первых двух стадий состоятся 3 февраля, полуфиналы, поединки за третьи места и финалы запланированы на воскресенье. Формат матчей - до трех побед. Турнир пройдет в универсальном зале "Пьеррье" в Монтрё - популярном курортном городе на берегу Женевского озера.

Общий призовой фонд Кубка Европы составляет 61 тысячу евро, из которых победители получат по 6 тыс.

Призеры нынешнего турнира также будут награждены путевками на Кубок мира, который в нынешнем сезоне будет разыгран в сентябре в китайском Чэнду (женщины) и в октябре в Париже (мужчины). В нынешнем сезоне также пройдут два крупных командных турнира - Кубок мира в Лондоне 22-25 февраля и чемпионат мира в шведском Хальмстаде 29 апреля - 6 мая. В сентябре на чемпионате Европы в испанском Аликанте пройдут личные и парные соревнования, а также микст.

Первый Кубок Европы по настольному теннису был разыгран в 1971 году в хорватском Задаре. Чаще других на турнире побеждали швед Ян-Уве Вальднер (семь раз), а также Беатрикс Кишхази из Венгрии и Ли Цзяо из Нидерландов (по четыре раза). В 2005 году во французском Ренне Кубок Европы завоевал россиянин Алексей Смирнов, дважды титул выиграла Флюра Булатова (1986 и 1988 гг), в 1974 году первенствовала Зоя Руднова.