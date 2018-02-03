"Питтсбург" победил "Вашингтон" в матче НХЛ, Овечкин и Малкин забросили по две шайбы

ТАСС, 3 февраля. "Питтсбург" обыграл "Вашингтон" со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Все четверо российских игроков в составе обеих команд сумели отметиться голами.

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Фил Кессел (3-я, 48-я минуты), Карл Хагелин (16), Патрик Хёрнквист (21), Евгений Малкин (42, 51), Брайан Раст (47). У гостей отличились Александр Овечкин (19, 42), Дмитрий Орлов (24) и Евгений Кузнецов (32).

Также на счету Малкина в матче две голевых передачи, по одному результативному пасу записали на свой счет и Овечкин, Кузнецов и Орлов. Малкин был назван первой звездой матча, Овечкин - третьей.

Овечкин с 32 голами лидирует в списке снайперов текущего сезона, Малкин, забросив две шайбы, вышел на второе место, на его счету 28 голов.

"Вашингтон" с 65 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, "Питтсбург", набрав 61 очко, идет пятым.

В других матчах дня "Каролина" дома проиграла "Детройту" - 1:4, "Сан-Хосе" прервал серию из четырех поражений, обыграв в гостях "Коламбус" со счетом 3:1. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 25 бросков, форвард Артемий Панарин баллов за результативность не набрал.