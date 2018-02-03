Сборная России победила команду звезд в стартовом матче Кубка легенд по футболу

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России со счетом 7:5 обыграла команду звезд в стартовом матче Кубка легенд по футболу. Турнир проходит в Москве на малой спортивной арене "Лужники".

В составе сборной России по два гола забили Олег Корнаухов и Роман Широков, по разу отличились Роман Павлюченко, Сергей Кирьяков и Дмитрий Аленичев. У команды звезд дважды отличился испанец Гаиска Мендьета, по голу забили китаец Фань Чжии, голландец Пьер ван Хойдонк и болгарин Христо Стоичков.

Второй матч на турнире российская команда проведет против сборной Италии, начало в 15:00 мск.

Кубок легенд - турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате "5 полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.

В нынешнем турнире, который завершится 4 февраля, принимают участие сборные России, Италии, Германии, Португалии и Франции и команда звезд футбола.