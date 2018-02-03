Команда Швеции стала соперником сборной России по финалу ЧМ по хоккею с мячом

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции обыграла команду Казахстана со счетом 5:4 в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.

У победителей голы забили Кристофер Эдлунд (3-я, 49-я и 78-я минуты), Даниэль Берлин (41) и Юхан Лёфстедт (66). В составе проигравших отличились Артем Вшивков (18, 32 и 84) и Руслан Галаутдинов (70).

Шведская команда стала соперником сборной России по финалу. Ранее в субботу россияне в полуфинале обыграли со счетом 8:2 команду Финляндии.

Финал пройдет 4 февраля. В тот же день в матче за третье место встретятся команды Финляндии и Казахстана.

Сборные России и Швеции в 17-й раз сыграют в финале чемпионате мира. Российские игроки побеждали в восьми случаях. Всего сборная России 10 раз выигрывала мировое первенство. Сборная Швеции является девятикратным чемпионом мира.