Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России вышла в финал Кубка легенд по футболу

Спорт
3 февраля, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

В финале россияне встретятся с победителем группы B, в которой выступают сборные Германии, Португалии и Франции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Италии со счетом 8:5 во втором матче группового этапа Кубка легенд по футболу. Турнир проходит в Москве на малой спортивной арене "Лужники".

В составе сборной России хет-трик оформил Роман Широков, два гола забил Сергей Кирьяков, по разу отличились Алексей Смертин, Олег Корнаухов и Роман Павлюченко. У команды Италии два мяча забил Франческо Тотти. Также отличились Кристиан Дзенони и Анджело Ди Ливио, еще один мяч в свои ворота забил вратарь российской команды Александр Филимонов.

Ранее в субботу сборная России со счетом 7:5 обыграла команду звезд. Российская команда стала первой в группе A и 4 февраля встретится в финале с победителем группы B, в которой выступают сборные Германии, Португалии и Франции.

Кубок легенд - турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате "5 полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в районе Идлиба сбит военный самолет
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
4
В Львовской области противники новых таможенных правил заблокировали два КПП
5
В центре Москвы завершился митинг-концерт "Россия в моем сердце"
6
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
7
Швейцарский суд отклонил иск шестерых спортсменов РФ на невыдачу приглашений на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама