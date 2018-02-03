Сборная России вышла в финал Кубка легенд по футболу

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Италии со счетом 8:5 во втором матче группового этапа Кубка легенд по футболу. Турнир проходит в Москве на малой спортивной арене "Лужники".

В составе сборной России хет-трик оформил Роман Широков, два гола забил Сергей Кирьяков, по разу отличились Алексей Смертин, Олег Корнаухов и Роман Павлюченко. У команды Италии два мяча забил Франческо Тотти. Также отличились Кристиан Дзенони и Анджело Ди Ливио, еще один мяч в свои ворота забил вратарь российской команды Александр Филимонов.

Ранее в субботу сборная России со счетом 7:5 обыграла команду звезд. Российская команда стала первой в группе A и 4 февраля встретится в финале с победителем группы B, в которой выступают сборные Германии, Португалии и Франции.

Кубок легенд - турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате "5 полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.