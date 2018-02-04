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Шайба "Малкина" не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Нью-Джерси"

Спорт
4 февраля, 5:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

"Питтсбург" проиграл на выезде со счетом 1:3

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 4 февраля. "Питтсбург" уступил "Нью- Джерси" со счетом 1:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий гостей Евгений Малкин забросил шайбу и продлил собственную результативную серию до четырех игр.

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В составе "Нью-Джерси" шайбы забросили Трэвис Зэйджак (21-я, 50-я минуты) и Блэйк Коулман (24). Малкин отличился на 47-й минуте встречи.

Малкин провел на площадке 17 минут, успев нанести два броска, один из которых стал голевым, и совершить два силовых приема. Всего на его счету теперь 60 очков (29 шайб + 31 голевая передача) в 50 матчах регулярного чемпионата. Россиянин, признанный лучшим игроком лиги в январе, продлил собственную результативную серию до четырех матчей, в которых он набрал 11 очков (8+3).

"Нью-Джерси" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 51 матче. "Питтсбург" идет на шестой строчке на Востоке, уступая "Нью- Джерси" один балл (62 очка в 54 играх). В следующем матче в ночь на среду "Питтсбург" дома сыграет против "Вегаса", "Нью-Джерси" в гостях встретится с "Оттавой".

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