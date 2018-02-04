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Свенссон: сборная Швеции заслуживала победы в финале ЧМ по хоккею с мячом

Спорт
4 февраля, 12:51 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Вратарь шведской сборной назвал фантастической организацию турнира в Хабаровске

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ХАБАРОВСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Игроки сборной Швеции заслуживали победы в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом против сборной России. Такое мнение ТАСС высказал вратарь сборной Швеции Андрес Свенссон.

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© Юрий Смитюк/ТАСС

Сборная России по хоккею с мячом стала 11-кратным чемпионом мира

В воскресенье в финале турнира в Хабаровске россияне победили шведов со счетом 5:4.

"Сложно без слез выразить ту горечь и разочарование, которое сейчас испытывают хоккеисты команды Швеции. Мы провели хороший матч, смогли вернуть игру после того, как сборная России вела в счете, но до конца нас не хватило. Вне зависимости от результата, нерв игры был настолько высок, что любой мог победить. На мой взгляд, команда Швеции сегодня заслуживала победу в финале чемпионата мира", - сказал Свенссон.

"Хотелось бы также поблагодарить всех организаторов турнира, волонтеров и болельщиков за присутствие на трибунах. Это был фантастический чемпионат мира, который надолго останется в моей памяти. Что касается реванша, то постараемся его взять через год в Венерсборге", - добавил собеседник ТАСС.

Следующий чемпионат мира пройдет в шведском Венерсборге в 2019 году.

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