Свенссон: сборная Швеции заслуживала победы в финале ЧМ по хоккею с мячом

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Игроки сборной Швеции заслуживали победы в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом против сборной России. Такое мнение ТАСС высказал вратарь сборной Швеции Андрес Свенссон.

В воскресенье в финале турнира в Хабаровске россияне победили шведов со счетом 5:4.

"Сложно без слез выразить ту горечь и разочарование, которое сейчас испытывают хоккеисты команды Швеции. Мы провели хороший матч, смогли вернуть игру после того, как сборная России вела в счете, но до конца нас не хватило. Вне зависимости от результата, нерв игры был настолько высок, что любой мог победить. На мой взгляд, команда Швеции сегодня заслуживала победу в финале чемпионата мира", - сказал Свенссон.

"Хотелось бы также поблагодарить всех организаторов турнира, волонтеров и болельщиков за присутствие на трибунах. Это был фантастический чемпионат мира, который надолго останется в моей памяти. Что касается реванша, то постараемся его взять через год в Венерсборге", - добавил собеседник ТАСС.

Следующий чемпионат мира пройдет в шведском Венерсборге в 2019 году.