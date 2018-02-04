Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Звонарева и Бачински выиграли теннисный турнир в Петербурге в парном разряде

Спорт
4 февраля, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

В финале они победили россиянку Аллу Кудрявцеву и словенку Катарину Среботник со счетом 2:6, 6:1, 10:3

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вера Звонарева

Вера Звонарева

© EPA/STRINGER

ТАСС, 4 февраля. Россиянка Вера Звонарева и швейцарка Тимея Бачински стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге (призовой фонд - $734 тыс.).

В финале они победили россиянку Аллу Кудрявцеву и словенку Катарину Среботник со счетом 2:6, 6:1, 10:3. Матч продолжался 1 час 13 минут.

33-летняя Звонарева в седьмой раз выиграла турнир WTA в парном разряде, также на ее счету 12 титулов в одиночном разряде. Она четыре раза побеждала на турнирах серии Большого шлема (дважды - в паре и дважды - в миксте).

Смотрите также

Звонарева не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Звонарева вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
2
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
3
Дегтярев: заявление главы МОК о реформировании CAS удручает
4
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
7
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама