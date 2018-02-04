Звонарева и Бачински выиграли теннисный турнир в Петербурге в парном разряде

ТАСС, 4 февраля. Россиянка Вера Звонарева и швейцарка Тимея Бачински стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге (призовой фонд - $734 тыс.).

В финале они победили россиянку Аллу Кудрявцеву и словенку Катарину Среботник со счетом 2:6, 6:1, 10:3. Матч продолжался 1 час 13 минут.

33-летняя Звонарева в седьмой раз выиграла турнир WTA в парном разряде, также на ее счету 12 титулов в одиночном разряде. Она четыре раза побеждала на турнирах серии Большого шлема (дважды - в паре и дважды - в миксте).