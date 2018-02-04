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Смагин избран президентом Федерации софтбола России

Спорт
4 февраля, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС

Софтбол включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вячеслав Смагин избран на пост президента Федерации софтбола России (ФСР) на срок четыре года. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Отмечается, что Смагин на прошедшей в ОКР отчетно- выборной конференции ФСР одержал "убедительную победу".

Смагин ранее занимал пост генерального директора и вице- президента ФСР. Также он был вице-президентом Европейской софтбольной федерации. Смагин - единственный из россиян, кто представлен в мировом зале славы софтбола, который находится в США.

Софтбол включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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