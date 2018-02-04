Чешская теннисистка Квитова стала победительницей турнира WTA в Петербурге

ТАСС, 4 февраля. Петра Квитова из Чехии одержала победу над француженкой Кристиной Младенович в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Санкт-Петербурге (призовой фонд - $734 тыс.).

Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу 27-летней чешской спортсменки.

Квитова занимает 29-е место в рейтинге WTA. Этот титул стал для нее 21-м в карьере и первым в 2018 году. Чешка является двукратной победительницей Уимблдона (2011, 2014), бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де- Жанейро.