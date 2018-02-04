ФК "Зенит" сыграл вничью со "Слованом" в товарищеском матче

ТАСС, 4 февраля. Российский футбольный клуб "Зенит" сыграл вничью со словацким "Слованом" (0:0) в товарищеском матче, который прошел в турецкой Анталье.

В рамках второго сбора "Зенита" запланированы еще две товарищеские встречи. Петербургский клуб 7 февраля сыграет с сербской "Црвеной Звездой", а 10 февраля встретится со словенским "Марибором". Второй тренировочный сбор "Зенита" завершится в Турции 13 февраля.

Петербургская команда после 20 туров чемпионата России находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.