"Монако" вдесятером победил "Лион" в матче чемпионата Франции, уступая со счетом 0:2

ТАСС, 5 февраля. "Монако" обыграл "Лион" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу, уступая по ходу матча - 0:2.

У "Лиона" голы забили Мариано Диас (12-я минута) и Бертран Траоре (27). В составе "Монако" отличились Бальде Кейта (31), Радамель Фалькао (36) и Рони Лопеш (88).

Форвард "Монако" Фалькао на 36-й минуте не смог реализовать пенальти. Кроме того, Кейта на 44-й минуте встречи был наказан вторым предупреждением и получил красную карточку.

"Монако" вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 50 очков в 24 матчах. "Лион" занимает четвертую строчку, имея в активе 48 очков.

В следующем туре 10 февраля "Монако" в гостях сыграет с "Анже", на следующий день "Лион" дома встретится с "Ренном".