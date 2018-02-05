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"Монако" вдесятером победил "Лион" в матче чемпионата Франции, уступая со счетом 0:2

Спорт
5 февраля, 1:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Встреча в Монте-Карло на стадионе "Луи II" завершилась со счетом 3:2

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Футболисты "Монако"

Футболисты "Монако"

©  EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 5 февраля. "Монако" обыграл "Лион" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу, уступая по ходу матча - 0:2.

У "Лиона" голы забили Мариано Диас (12-я минута) и Бертран Траоре (27). В составе "Монако" отличились Бальде Кейта (31), Радамель Фалькао (36) и Рони Лопеш (88).

Форвард "Монако" Фалькао на 36-й минуте не смог реализовать пенальти. Кроме того, Кейта на 44-й минуте встречи был наказан вторым предупреждением и получил красную карточку.

"Монако" вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 50 очков в 24 матчах. "Лион" занимает четвертую строчку, имея в активе 48 очков.

В следующем туре 10 февраля "Монако" в гостях сыграет с "Анже", на следующий день "Лион" дома встретится с "Ренном".

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