Футболисты сборной России в феврале ответят на вопросы болельщиков в соцсети "ВКонтакте"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу в феврале ответят на вопросы болельщиков в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте".

На вопросы болельщиков ответят Александр Кокорин, Юрий Жирков, Андрей Лунев, Антон Заболотный, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Эксклюзивная возможность пообщаться с игроками сборной России у пользователей "ВКонтакте" появятся в феврале, в какие именно дни, пока не сообщается. Первым с болельщиками пообщается вратарь Лунев.

Болельщики могут задать любой вопрос в официальной группе сборной России во "ВКонтакте". Игроки сами выберут наиболее интересные комментарии и запишут видеообращения.