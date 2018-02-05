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Футболисты сборной России в феврале ответят на вопросы болельщиков в соцсети "ВКонтакте"

Спорт
5 февраля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Первым с болельщиками пообщается вратарь Андрей Лунев

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу в феврале ответят на вопросы болельщиков в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте".

На вопросы болельщиков ответят Александр Кокорин, Юрий Жирков, Андрей Лунев, Антон Заболотный, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Эксклюзивная возможность пообщаться с игроками сборной России у пользователей "ВКонтакте" появятся в феврале, в какие именно дни, пока не сообщается. Первым с болельщиками пообщается вратарь Лунев.

Болельщики могут задать любой вопрос в официальной группе сборной России во "ВКонтакте". Игроки сами выберут наиболее интересные комментарии и запишут видеообращения.

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