Футболисты "Спартака" сыграют с "Интером" в Юношеской лиге УЕФА

МИЛАН /Италия/, 6 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграет во вторник в гостях с итальянским "Интером" в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций). Юные российские футболисты заняли второе место в группе на предварительной стадии, тогда как их соперники успешно преодолели два круга квалификации.

Юношеские команды участников предварительной стадии турнира проводят свои матчи с теми же соперниками по группам, что и взрослые команды в Лиге чемпионов. Дубль "Спартака", в отличие от главной команды красно-белых, сумел занять второе место в группе Е, по дополнительным показателям опередив испанскую "Севилью". Второе место позволило "Спартаку" сыграть в стыковом матче за выход в плей-офф.

В результате жеребьевки "Спартак" получил в соперники лучшую молодежную команду Италии - миланский "Интер", который успешно преодолел две стадии "Пути национальных чемпионов", победив украинское "Динамо" из Киева (2:2, 3:0) и датский "Эсбьерг" (4:1, 6:0).

В Юношеской лиге УЕФА на всех стадиях запланировано по одному матчу, причем в случае ничьей в основные 90 минут сразу назначается серия пенальти, - без дополнительного времени. Согласно регламенту участники "Пути чемпионов" проводят стыковые матчи на своих полях, так что юношам "Спартака" предстоит сыграть на главном миланском стадионе - "Сан-Сиро". В матчах турнира принимают участие футболисты 1999 года рождения и моложе, однако каждая команда имеет право заявить трех игроков годом старше.

Победитель встречи в Милане в 1/8 финала сыграет с первой командой одной из групп "Пути Лиги чемпионов", жеребьевка плей-офф пройдет 9 февраля. В случае победы в Милане "Спартак" не встретится с английским "Ливерпулем", с которым российская команда выступала в одной группе на предварительной стадии. Победителями групп, помимо "Ливерпуля", стали швейцарский "Базель", немецкая "Бавария", английские "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", а также португальский "Порту".

7 февраля в другом стыковом матче "Краснодар" примет испанский "Реал".

К "Интеру" готовились на Кипре

Юношеская команда "Спартака" под руководством Андрея Лунина в групповом турнире одержала две победы при двух ничьих и двух поражениях. Ключевыми для "Спартака" стали матчи с "Севильей", которую удалось опередить благодаря голам на поле соперника (1:1, 3:3). Решающий мяч на второй добавленной минуте матча в Севилье забил полузащитник Илья Мазуров. Лучшим же бомбардиром "Спартака" является форвард Александр Руденко (6 мячей), который уже забил три гола за "Спартак-2" в Футбольной национальной лиге.

К матчу в Милане юношеский "Спартак" готовился на Кипре, где в последних контрольных встречах благодаря дублю Мазурова победил сверстников из местного клуба АЕЛ (2:0), а затем сыграл со счетом 1:1 с футболистами из "Неа Саламины" (отличился Дмитрий Маркитесов).

"Интер" в прошлом сезоне выиграл турнир "Примавера" для футболистов не старше 19 лет, осенью успешно преодолев две квалификационные стадии Юношеской лиги УЕФА. Руководит миланской молодежью 46-летний специалист Стефано Векки, который весной прошлого года, после отставки Стефано Пьоли, провел три матча во главе главной команды "Интера", где уступил "Сассуоло" (1:2), но затем одержал победы над "Лацио" (3:1) и "Удинезе" (5:2).

Лидером атак "Интера" является уже выходивший на поле в составе главной команды Андреа Пинамонти, который забил в Юношеской лиге УЕФА шесть мячей. Пинамонти тренируется с основным составом под руководством Лучано Спаллетти и регулярно включается в заявку на матчи "Интера" в серии А. Пять голов в Юношеской лиге УЕФА на счету датчанина Йенса Одгорда.

Если "Спартак" в начале февраля лишь начинает сезон, то футболисты "Интера" продолжают выступление в "Примавере" - турнире дублирующих команд. В пятницу подопечные Векки проиграли в гостях "Кьево" (1:2) и упустили лидерство, после 18 туров на два очка отставая от "Аталанты".

Во вторник в стыковых матчах Юношеской лиги УЕФА также сыграют "Аякс" из Нидерландов и французский "Пари Сен-Жермен", "Нитра" (Словакия) и "Фейенорд" (Нидерланды). В среду, помимо встречи в Краснодаре, состоятся матчи между норвежским "Мольде" и "Монако", австрийским "Зальцбургом" и португальским "Спортингом", сербским "Бродарацем" и английским "Манчестер Юнайтед", боснийским "Железничаром" и испанским "Атлетико" из Мадрида.