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Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы

Спорт
6 февраля, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

В 1/4 финала россияне обыграли команду Словении со счетом 2:0

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© EPA/CHRISTIAN ESCOBAR MORA, архив

ТАСС, 6 февраля. Сборная России победила команду Словении со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Турнир проходит в Словении.

Голы забили Эдер Лима (27-я минута) и Робиньо (40).

В полуфинальном матче, который пройдет 8 февраля, российская команда сыграет с победителем встречи между сборными Португалии и Азербайджана. Португальцы и азербайджанцы проведут свой четвертьфинальный матч 6 февраля, начало - 20:00 мск.

Турнир завершится 10 февраля. Действующим чемпионом Европы является сборная Испании, которая в финале турнира 2016 года обыграла команду России.

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