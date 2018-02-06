Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы

ТАСС, 6 февраля. Сборная России победила команду Словении со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Турнир проходит в Словении.

Голы забили Эдер Лима (27-я минута) и Робиньо (40).

В полуфинальном матче, который пройдет 8 февраля, российская команда сыграет с победителем встречи между сборными Португалии и Азербайджана. Португальцы и азербайджанцы проведут свой четвертьфинальный матч 6 февраля, начало - 20:00 мск.

Турнир завершится 10 февраля. Действующим чемпионом Европы является сборная Испании, которая в финале турнира 2016 года обыграла команду России.