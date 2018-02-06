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Четыре российских саночника планируют принять участие в церемонии открытия ОИ

Спорт
6 февраля, 5:50 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 6, февраля. /ТАСС

Всего в церемонии должно принять участие около 70 российских спортсменов

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Александр Денисьев и Владислав Антонов

Александр Денисьев и Владислав Антонов

© EPA/VALDA KALNINA

СЕУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Четыре российских саночника собираются принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды саночников Сергей Чудинов.

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В церемонии открытия ОИ-2018, как ранее сообщила служба информации Олимпийского комитета России, должно принять участие около 70 российских спортсменов.

"У нас планируют пойти на церемонию открытия спортсмены, выступающие в санях-двойках, - заметил Чудинов. - У саночников-одиночников на следующий после открытия день уже начнутся соревнования, Семен Павличенко, Роман Репилов и Степан Федоров не будут отвлекаться ни на что. Утром 10 февраля пройдут также тренировочные заезды у женщин, где у нас выступает Екатерина Батурина".

В санях-двойках на Играх выступят Александр Денисьев / Владислав Антонов и Андрей Богданов / Андрей Медведев.

Церемония открытия Олимпиады-2018 пройдет 9 февраля.

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