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Кабмин распределил 3,3 млрд рублей субсидий регионам на строительство спортобъектов

Спорт
6 февраля, 6:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Документ одобрен на заседании правительства 1 февраля

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2018 году субсидий в размере 3,27 млрд рублей регионам на строительство спортивных объектов. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году субсидий в объеме 3 272,4 млн рублей из федерального бюджета восьми субъектам Федерации на финансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности регионов, не включенные в федеральные целевые программы", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Средства распределяются следующим образом: 1 млрд рублей получит Калужская область на строительство Дворца спорта в Калуге, 580 млн выделяется на строительства универсального зала в Саранске, еще 500 млн - на центр волейбола в Новосибирске. Субсидии также получит Тува (470 млн), Дагестан (224 млн), а также Астраханская (196,4 млн), Московская (242 млн) и Саратовская области (60 млн).

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 1 февраля.

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