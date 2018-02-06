Судебные игры российских спортсменов

В общей сложности 32 российских спортсмена обратились с коллективным иском в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) (в рамках специальной процедуры ad hoc), которая начала работать в Южной Корее. Атлеты требуют обязать Международный олимпийский комитет (МОК) допустить их к участию в Играх-2018 в Пхёнчхане. Юристы высказали ТАСС мнение, что у спортсменов есть все перспективы добиться справедливости.

Иски пострадавших россиян множатся

В числе спортсменов, инициировавших судебные тяжбы с МОК, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, а также лидеры сборных России по лыжным гонкам и биатлону Сергей Устюгов и Антон Шипулин. Их интересы в CAS будет представлять все та же швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer, ранее успешно оспорившая в лозаннском суде апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпийских играх. Слушания по делам россиян пройдут в ускоренном режиме 7 февраля в 7:00 мск.

Известно, что та же группа в составе 32 спортсменов подала еще один коллективный иск к МОК — в суд первой инстанции трибунала Лозанны. Основное требование атлетов остается неизменным — срочно обязать международный комитет допустить их до выступления на Играх-2018. В частности, в иске указывается на дискриминацию по принципу гражданства, ущерб профессиональной репутации и невыполнение первого решения CAS, снявшего со спортсменов все обвинения в нарушении антидопинговых правил. В иске содержится ходатайство провести слушание в лозаннском суде также 7 февраля, однако подтверждения даты заседания пока нет.

Для понимания ситуации стоит учитывать, что в составе вышеназванной группы нет спортсменов, которые ранее успешно оспорили апелляции в КАС на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад и аннуляции результатов, показанных на Играх-2014 в Сочи. Речь идет о 28 российских атлетах, в числе которых лыжник Александр Легков и конькобежка Ольга Фаткулина. Как сообщалось ранее, спортсмены доказали свою невиновность, но все еще не могут выступить на Играх в Южной Корее из-за отсутствия соответствующего приглашения от МОК.

Сейчас эти атлеты также делают попытки добиться допуска к Олимпиаде-2018 посредством подачи иска в выездную панель CAS. Уже сообщалось, что неприглашение на Игры оспорили шесть российских лыжников, включая Легкова. Так же поступили скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и тренер по санному спорту Сергей Чудинов. Даты слушаний по делам россиян пока неизвестны.

По всей видимости, в ближайшее время этот список увеличится. Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила, что коллективную апелляцию в CAS во вторник могут подать конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев.

"Налицо классическая дискриминация"

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил во вторник, что у организации нет никаких опасений по поводу предстоящих слушаний по апелляциям российских спортсменов. "Мы не боимся, мы уверены в своей позиции", — подчеркнул он. МОК рассчитывает на то, что выездная панель CAS и швейцарские суды отклонят апелляции россиян.

Спортивный юрист Михаил Прокопец считает, что у спортсменов есть перспективы повторить позитивный пример коллег по летним видам спорта. "У меня хорошие ожидания, есть все надежды, что апелляция наших спортсменов будет удовлетворена CAS, — заявил специалист ТАСС. — Все помнят хороший опыт Олимпийских игр в Бразилии, когда ряд российских спортсменов не допустили, но они также обращались в вынесенную панель CAS в Рио-де-Жанейро, и многие из этих людей были в итоге допущены к соревнованиям, в частности гребцы и пловчиха Юлия Ефимова".

"Сейчас, на мой взгляд, после решения лозаннского суда по поводу пожизненного отстранения наших спортсменов от Игр на основании выводов комиссии Освальда все меньше и меньше оснований доверять тому, что делает МОК, — добавил юрист. — Те критерии, которые выдвинул МОК для допуска россиян на Игры в Южной Корее, являются дискриминационными и даже незаконными в какой-то части. CAS отменит это решение и обяжет международный комитет допустить наших спортсменов до стартов".

С мнением коллеги согласен и другой спортивный юрист — Валерий Федореев. "Сложно давать какие-либо прогнозы в такой ситуации, я считаю, что шансы у наших спортсменов есть — и неплохие, но стопроцентной гарантии успеха нет, — заявил он ТАСС. — МОК допускает олимпийцев до Игр в соответствии со своими внутренними критериями и процедурами. Но если решение CAS будет в пользу россиян, то МОК будет обязан их немедленно допустить до соревнований. Очевидно, что после последних решений лозаннского суда у наших спортсменов появляются неплохие перспективы".

На те же грабли

Специалист также прокомментировал иск россиян в судах Швейцарии. "Я полностью поддерживаю коллег из швейцарской фирмы — налицо классическая дискриминация со стороны МОК по принципу гражданства, — сказал специалист. — Огромное количество спортсменов из других стран, которые участвуют в Олимпиаде-2018, были ранее дисквалифицированы за допинг и имеют другие возможные нарушения, но почему-то к Играм в Пхёнчхане не допускались только россияне".

Валерий Федореев, напротив, считает, что суд может счесть безосновательной формулировку "дискриминация по принципу гражданства". "Конечно, все это можно приводить в качестве аргумента, но, наверное, это не очень правильно, — сказал Федореев. — Аналогичные допинговые дела рассматривались в отношении иностранных спортсменов, и они также подвергались дисквалификации. Другое дело, что здесь специфика всего кейса такова, что все наши спортсмены связаны общими обвинениями WADA (Всемирное антидопинговое агентство — прим. ТАСС) и МОК в отношении фактически государства, что у нас существовала система поощрения допинга. Поэтому аргумент в пользу именно национальной дискриминации спортсменов, на мой взгляд, слабоват. Но использовать этот аргумент нужно в любом случае".

Кроме того, перед Олимпиадой-2016 в Рио лозаннский суд постановил, что двойное наказание за одно и то же прегрешение недопустимо. Благодаря этому решению к Играм была допущена лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова, рисковавшая пропустить турнир из-за давно отбытой дисквалификации за применение биодобавок, которые, как позднее выяснилось, содержали запрещенные вещества.

"Еще в ходе Олимпиады в Бразилии CAS вынес четкое решение: спортсмен не должен наказываться за то, что когда-то уже подвергался санкциям за допинг. Но МОК с упорством, которому можно найти лучшее применение, все равно опубликовал 17 критериев для россиян, где одним из пунктов идет то, что на Игры не приглашаются те, кто когда-то наказывался за допинг. То есть МОК не делает никаких выводов из своих ошибок и повторяет все то же самое", — заявил Прокопец.

По мнению юриста, объяснения МОК по поводу неприглашения "чистых" российских спортсменов на Олимпиаду сами по себе являются дискриминационными. "Томас Бах (глава МОК — прим. ТАСС) сказал, что не иметь наказаний за допинг недостаточно для того, чтобы участвовать в Олимпиаде. Но для всех остальных спортсменов этого достаточно, а для россиян — почему-то нет. Это уже суперклассическая дискриминация. Я считаю, что нашим спортсменам надо продолжать судиться не только по поводу возможного пропуска Игр, но и по поводу морального ущерба".

"В реформах нуждается сам МОК"

Ранее глава МОК выступил с заявлением после решения CAS от 1 февраля, удовлетворившего апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпиад. Бах считает, что решение лозаннского суда демонстрирует его необъективность и говорит о необходимости реформ внутри организации.

CAS был создан в 1984 году по инициативе МОК. Первоначально международный комитет полностью финансировал деятельность лозаннского суда. Впоследствии доля финансового участия МОК была снижена до 30%. "В результате реформы многие организации, в том числе федерации, начали спонсировать CAS, что должно было гарантировать его независимость, — сказал Прокопец. — И то решение, которое лозаннский суд вынес в отношении наших олимпийцев, наоборот, показывает, что Спортивный арбитражный суд не нуждается ни в каких реформах. CAS на 100% выполняет свою функцию независимого органа и не зависит от своих учредителей".

"Реакция президента МОК показывает, что он не способен воспринимать эти решения адекватно. Это очень серьезный вопрос, который показывает, что скорее МОК нуждается в реформах", — подчеркнул он.

По мнению специалиста, слова Томаса Баха — способ надавить на руководство лозаннского суда. "Согласно регламенту МОК все финальные решения по олимпийским вопросам принимаются CAS, это и придало лозаннскому суду такой вес и влияние, — отметил юрист. — Думаю, МОК имел в виду то, что может убрать его из своих документов и, условно, создать какой-либо другой суд имени Баха, который будет принимать решения, которые нравятся международному комитету. Таким образом, CAS потеряет часть своего влияния. Это просто способ оказания давления на суд. Понятно, что МОК ничего не может сделать со Спортивным арбитражным судом как с организацией".

Прокопец также обращает внимание на то, что в течение длительного времени основной доход лозаннского суда зависит от рассмотрения дел, связанных с футболом. "Около 80% дел, которые в последние годы рассматриваются в CAS, связаны с футболом. И если олимпийские дела исчезнут, большой проблемы у организации не будет", — подытожил специалист.

Екатерина Мухлынина