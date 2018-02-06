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Путин поздравил сборную России по хоккею с мячом с победой на чемпионате мира

Спорт
6 февраля, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

В финальном матче турнира сборная России победила команду Швеции со счетом 5:4

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Алексей Никольский/ТАСС

ТАСС, 6 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил мужскую сборную России с победой на чемпионате мира по хоккею с мячом, который прошел в Хабаровске. Текст поздравительной телеграммы приводит пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

В воскресенье завершился чемпионат мира в Хабаровске. В финальном матче сборная России победила команду Швеции со счетом 5:4.

"Поздравляю Вас с золотом чемпионата мира. Вы отлично выступили на домашнем первенстве, порадовали болельщиков зрелищной игрой и яркими, красивыми голами. Продемонстрировали блестящую подготовку и победный настрой. Ваша слаженная командная работа не оставила никаких шансов опытным и серьезным соперникам", - говорится в сообщении.

Сборная России в 11-й раз стала чемпионом мира.

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