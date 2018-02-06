ВФЛА попросила IAAF ускорить рассмотрение заявок российских атлетов на участие в ЧМ

ТАСС, 6 февраля. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой ускорить рассмотрение заявок российских спортсменов на выступление на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

"Всероссийская федерация легкой атлетики направила сегодня в бюро по рассмотрению допинг-случаев IAAF официальное письмо с просьбой ускорить рассмотрение заявок для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе для тех российских спортсменов, кто уже имеет выполненный норматив для участия в зимнем чемпионате мира в Бирмингеме, - говорится в сообщении. - Среди них - Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Константин Шабанов (бег 60 м/ б), Александр Меньков (прыжки в длину), Максим Афонин (толкание ядра), Кристина Сивкова (60 м), Артем Примак (тройной прыжок, прыжок в длину), Александра Гуляева (бег 800 м, 1500 м), Анна Крылова (тройной прыжок). В письме уточняется, что процесс получения визы в Великобританию занимает продолжительное время, в этой связи ВФЛА просит рассмотреть заявки данных спортсменов в приоритетном порядке и в ближайшее время".

Ранее IAAF одобрила заявки шести российских легкоатлетов: Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Илья Шкуренев (десятиборье), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Александр Лесной (толкание ядра). Эти спортсмены выполнили нормативы для выступления на чемпионате мира, который пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.