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Грузин Талахадзе назван лучшим штангистом мира 2017 года

Спорт
6 февраля, 17:24 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 6, февраля. /ТАСС

Во вторник десятки тысяч жителей Грузии в социальных сетях поздравили штангиста, сообщения об этом стали одной из главных тем местных телеканалов

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ТБИЛИСИ, 6 февраля. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2016 года, мира и Европы, многократный рекордсмен мира 24-летний грузин Лаша Талахадзе назван лучшим тяжелоатлетом мира 2017 года. Он стал победителем опроса, проведенного Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF), сообщается на официальном сайте организации.

Во вторник десятки тысяч жителей Грузии в социальных сетях поздравили штангиста, сообщения об этом стали одной из главных тем местных телеканалов.

Одним из первых спортсмена поздравил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. В обнародованном во вторник пресс-службой правительства Грузии поздравлении сказано: "Наш Лаша Талахадзе стал победителем опроса, проведенного Международной федерацией тяжелой атлетики, он стал лучшим тяжелоатлетом мира 2017 года. Браво, Лаша, мы гордимся тобой".

Талахадзе в 2016 и 2017 годах был назван Национальным олимпийским комитетом Грузии (НОКГ) лучшим спортсменом страны.

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