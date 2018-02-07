Шведская федерация лыжного спорта выступила против программы-расследования ТВ

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Шведская федерация лыжного спорта опубликовала в среду на своем сайте открытое письмо, в котором пытается опровергнуть сведения телеканала СВТ о применении спортсменами препаратов против астмы.

В документе отмечается, что в период с 2001 по 2010 год ни один из лыжников королевства "не был уличен в нарушении антидопинговых правил", в то время как спортсмены регулярно сдавали пробы, и что федерация доверяет международным экспертам, которые проверяют шведов.

"Речь идет о несерьезной журналистике", - заявил главный врач лыжной сборной Пер Андерссон в интервью газете "Экспрессен". Он подчеркнул, что у федерации вообще нет подозрений по поводу проб крови спортсменов и качества их проверки.

Как сообщает телеканал СВТ в программе "Задача: расследовать", которая будет транслироваться в 22:00 мск, половина всех олимпийских медалей Швеции в лыжных видах спорта с 1992 года были завоеваны спортсменами, принимавшими препараты от астмы.