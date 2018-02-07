Волейболистки "Уралочки" и "Енисея" вышли в четвертьфинал Кубка CEV

ТАСС, 7 февраля. Екатеринбургская "Уралочка" и красноярский "Енисей" вышли в четвертьфинал Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) среди женских команд.

В среду "Уралочка" победила в ответном матче 1/8 финала чешскую команду "Кралово gоле" (3-1). В первом матче, который прошел 24 января, екатеринбургская команда была сильнее со счетом 3-0.

"Енисей" также в среду в ответной встрече 1/8 финала был сильнее словенской "Новы" (3-1). В первой игре, которая прошла 24 января, красноярские волейболистки победили соперниц со счетом 3-0.

В четвертьфинале "Уралочка" встретится с белорусской "Минчанкой". "Енисей" на этой же стадии сыграет с победителем пары "Бусто Арсицио" (Италия) - "Экзачибаши" (Турция).

Кубок CEV - второй по значимости клубный волейбольный турнир Европы, который ранее назывался Кубок обладателей кубков и Кубок топ-команд. Действующим победителем является казанское "Динамо".