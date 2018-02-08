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Соревнования по керлингу и прыжкам на лыжах с трамплина откроют программу Олимпийских игр

Спорт
8 февраля, 0:14 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

В четверг российские керлингисты проведут встречи со сборными США и Норвегии в дабл-миксте

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© EPA-EFE/Javier Etxezarreta

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Соревнования по керлингу и прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в четверг на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. За день до открытия Олимпиады в борьбу вступит команда олимпийских атлетов из России в новой дисциплине керлинга - дабл-миксте.

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Турнир среди смешанных пар дебютирует на Олимпийских играх, и в четверг состоятся матчи двух первых туров, в которых российские керлингисты встречаются с соперниками из США (03:05 мск) и Норвегии (14:05). Команду олимпийских атлетов из России в дабл-миксте представляют Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, которые в 2016 году выиграли чемпионаты мира как среди смешанных команд, так и в дабл-миксте.

Однако на прошлогоднем чемпионате мира в дабл-миксте в канадском Летбридже Брызгалова и Крушельницкий выступили неудачно, в 1/8 финала со счетом 3:8 уступив сборной Китая. Первые соперники российских керлингистов в Пхёнчхане - команда США, которую на Олимпиаде представляют брат и сестра - Мэтт и Ребекка Хэмилтоны. В Летбридже американцы также добрались лишь до 1/8 финала, уступив россиянам в матче за девятое место - 5:7. В составе сборной Норвегии выступают Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен, норвежцы на чемпионате мира в Летбридже заняли пятое место, в четвертьфинале уступив лишь будущим победителям из Швейцарии.

В олимпийском турнире по дабл-миксту выступят восемь команд. В стартовом туре в четверг также сыграют сборные Канады и Норвегии, Южной Кореи и Финляндии, Китая и Швейцарии. Во втором туре встречаются команды Финляндии и Швейцарии, Южной Кореи и Китая, США и Канады. По итогам предварительного однокругового раунда 8-11 февраля четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого запланированы на 12 февраля. Матч за третье место и финал состоятся 13 февраля.

Мужской и женский турниры по керлингу пройдут 14-25 февраля. Завоевать олимпийскую лицензию сумела лишь женская российская команда, которую в Пхёнчхане составят Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова.

Старт в прыжках на лыжах с трамплина

В четверг в 15:30 мск в Центре прыжков "Альпензия" стартует квалификация в прыжках на лыжах со среднего трамплина у мужчин. Команду олимпийских атлетов из России в этом виде представят Евгений Климов, Денис Корнилов и Михаил Назаров.

В нынешнем сезоне Кубка мира Климов на среднем трамплине показал свой лучший результат - 22-е место, тогда как Назаров дважды был восьмым на большом трамплине.

Самый опытный из российских прыгунов 31-летний Денис Корнилов выступит на четвертой Олимпиаде, свой лучший результат на среднем трамплине он показал в 2010 году в Ванкувере - 26-е место.

Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане пройдет в пятницу. Первые медали будут разыграны 10 февраля.

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