ЦСКА сыграет с "Валенсией" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА сыграет в четверг в гостях с испанской "Валенсией" в матче 22-го тура Евролиги. Армейцы продолжают лидировать в регулярном чемпионате, одержав 14 побед, тогда как валенсийцы входят в число аутсайдеров, сумев победить всего семь раз при 14 поражениях.

ЦСКА продолжает зимой уверенно расправляться со всеми соперниками - победная серия армейцев в Евролиге составляет уже пять матчей, хотя предыдущее поражение подопечные Димитриса Итудитса потерпели в Испании. В первом матче года 4 января ЦСКА со счетом 72:85 уступил в гостях "Барселоне", однако неделю назад армейцы победили лидера чемпионата Испании "Реал" - 93:87.

"Валенсия" является действующим чемпионом страны, сенсационно обыграв в прошлом году "Реал" в финальной серии. Однако после первого такого успеха клуб лишился практически всех лидеров и главного тренера Педро Мартинеса, который теперь борется за выход в четвертьфинал Евролиги с "Басконией". Возглавляет "Валенсию" 51-летний Чус Видоррета, который также входит в тренерский штаб сборной Испании, а в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов FIBA с "Тенерифе".

Шансы "Валенсии" на попадание в первую восьмерку и выход в четвертьфинал Евролиги минимальны, хотя в отдельных матчах команда способна на сенсации. В предыдущем домашнем матче "Валенсия" со счетом 85:83 победила "Химки", которые в таблице занимают седьмое место. К тому же в национальном чемпионате "Валенсия" идет второй, опережая и "Басконию", и "Уникаху", которые в Евролиге выступают лучше, и "Барселону", также одержавшую семь побед.

Победы в последних матчах

В понедельник ЦСКА сыграл один из главных матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, неожиданно легко победив "Химки" - 90:71. "Валенсия" в испанском первенстве сыграла в воскресенье, разгромив со счетом 103:67 "Бетис". Несмотря на столь результативную игру, в Евролиге по набранным очкам "Валенсия" является одной из худших команд (75,4 за матч). Лидирует же по этому показателю ЦСКА - 88,8 очка в среднем за игру.

Один из лидеров ЦСКА француз Нандо де Коло возвращается в Валенсию - в местной команде он выступал в 2009-12 гг, после чего отправился в Национальную баскетбольную ассоциацию. В составе "Валенсии" де Коло выиграл Кубок Европы в 2010 году. В начале ноября де Коло стал самым результативным в составе ЦСКА (23 очка) в домашнем матче с "Валенсией", где армейцы разгромили соперника со счетом 94:67.

В последних встречах травмы получили два центровых армейцев - Отелло Хантер и Кайл Хайнс, восстанавливается после повреждения Павел Коробков.

Матч пройдет в зале "Фуэнте де Сан-Луис" в Валенсии, начало - 22:30 мск. В пятницу свой матч 22-го тура Евролиги проведут "Химки", которые в Каунасе сыграют с местным "Жальгирисом".