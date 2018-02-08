"Севилья" стала первым финалистом Кубка Испании по футболу

ТАСС, 8 февраля. "Севилья" на своем поле одержала победу над "Леганесом" со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу.

Забитыми мячами отметились Хоакин Корреа (15-я минута) и Франко Васкес (89). Первый матч этих команд завершился ничьей - 1:1. Таким образом, в финале сыграет "Севилья".

В другом полуфинальном противостоянии играют "Барселона" и "Валенсия", их ответный матч пройдет в четверг, первая встреча завершилась победой сине-гранатовых - 1:0. Финал турнира пройдет 21 апреля.