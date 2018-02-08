Коляда, Тарасова и Морозов выступят в командном турнире по фигурному катанию на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов в составе команды олимпийских атлетов из России примут участие в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Пока мы определились с участниками короткой программы командного турнира. Это Евгения Тарасова и Владимир Морозов в турнире пар и Михаил Коляда в соревновании одиночников. Послезавтра мы в 10 утра объявим участников короткой программы в танцах и у одиночниц. В этот же день, когда закончат выступать с короткими программами девушки, мы объявим дальнейший расклад, у команды есть право на две замены", - сказал Горшков.

"Пока еще не все спортсмены прилетели в Пхёнчхан", - пояснил Горшков.

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде пройдет с 9 по 12 февраля. 9 февраля пройдут короткие программы у мужчин и пар, 11 февраля - короткие программы у танцевальных дуэтов и женщин, а также произвольные у пар, 12 февраля - произвольные программы у мужчин, женщин и танцевальных дуэтов.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 9 февраля, завершатся соревнования 25 февраля.