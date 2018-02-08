Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Олимпиаде-2018 планируется забор 2500 допинг-проб мочи и крови

Спорт
8 февраля, 5:39 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/PETER KNEFFEL

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. На зимних Олимпийских играх, которые стартуют 9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, планируется сделать 2500 допинг- тестов. Об этом сообщил журналистам глава независимой команды наблюдателей Всемирного антидопингового агентства, бывший исполнительный директор Австралийского спортивного антидопингового агентства (ASADA) Бен Макдэвитт.

"Во время Игр будет проводиться тестирование, всего планируется сделать 2500 тестов мочи и крови", - сказал он.

Олимпиада-2018 завершится 25 февраля.

Смотрите также

Антидопинговые службы не будут использовать контейнеры для проб нового образца на ОИ-2018

WADA подтвердило уязвимость новейших контейнеров для допинг-проб

МОК обеспокоен возможной уязвимостью контейнеров для допинг-проб на ОИ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ сообщил о планах западных СМИ обвинить Москву во взломе олимпийских информресурсов
2
Возглавляемая США коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии
3
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым
4
Тренер: фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска
5
CAS начал слушания по апелляциям российских спортсменов на неприглашение на ОИ-2018
6
США выясняют, пострадали ли россияне при ударе коалиции по правительственным войскам Сирии
7
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама