На Олимпиаде-2018 планируется забор 2500 допинг-проб мочи и крови

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. На зимних Олимпийских играх, которые стартуют 9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, планируется сделать 2500 допинг- тестов. Об этом сообщил журналистам глава независимой команды наблюдателей Всемирного антидопингового агентства, бывший исполнительный директор Австралийского спортивного антидопингового агентства (ASADA) Бен Макдэвитт.

"Во время Игр будет проводиться тестирование, всего планируется сделать 2500 тестов мочи и крови", - сказал он.

Олимпиада-2018 завершится 25 февраля.