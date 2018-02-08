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Талисманы Сочи-2014 стали героями представленной на ОИ-2018 картины корейской художницы

Спорт
8 февраля, 17:01 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 8, февраля. /ТАСС

"Старые приятели" - это талисманы зимних Олимпиад, изображенные на холсте размером 2,5 на 2 м

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© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
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© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС
© Вероника Советова/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС/. Талисманы Олимпиады в Сочи (Мишка, Зайка и Леопард) стали героями масштабного полотна под названием "Старые приятели" корейской художницы Ми Кым Ум, посвященного талисманам зимних Олимпийских игр. Картина представлена в главном здании медиа-центра Игр-2018.

"Старые приятели" - это талисманы зимних Олимпиад, изображенные на холсте размером 2,5 на 2 м. В их числе и Шюсс - пластиковая игрушка стилизованного лыжника была выпущена к Играм 1968 года в Гренобле. Именно она и стала первым неофициальным талисманом зимних Игр.

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Также на картине можно увидеть такие талисманы, как енот Рони (ОИ-1980, Лейк-Плэсид, США), волчонок Вучко (1984, Сараево, Югославия), медвежата Хайди и Хоуди (1988, Калгари, Канада), гном-звездочка Мажик (1992, Альбервилль, Франция), брат Хокон и его сестра Кристин из произведений норвежского фольклора (1994, Лиллехаммер, Норвегия), японские совята Сноулетсы (1998, Нагано, Япония), заяц Паудер, медведь Коал и койот Коппер (2002, Солт-Лейк-Сити, США), снежок Неве и кубик льда Глиц (2006, Турин, Италия), вымышленные персонажи Куачи, Мига и Суми (2010, Ванкувер, Канада), Мишка, Зайка и Леопард (2014, Сочи, Россия). На вершине горы изображен тигр Сухоран, являющийся официальным талисманом Олимпиады-2018.

В правом нижнем углу рядом с автографом можно заметить фигурку главного героя книги "Маленький принц", персонаж Антуана де Сент-Экзюпери проходит лейтмотивом через творчество корейской художницы.

Ми Кым Ум, являющаяся членом Ассоциации народной живописи Республики Корея, пояснила в аннотации к своей работе: "Эта картина, изображающая солнце, луну, море и горы, охватывает пространство и время, а снежная гора является символом зимних Олимпийских игр. На горных хребтах, которые считаются символом молитвы, дающей гармонию и мир, представлены талисманы Игр. Картина, на которую меня вдохновила традиционная корейская живопись, несет идею объединения всех живущих сегодня в этом мире".

Экспозиция является частью культурной программы Игр в Пхёнчхане, где наряду со спортивными соревнованиями планируется осветить широкий спектр культуры и традиций Южной Кореи. Культурные мероприятия, выставки, фестивали и выступления будут проводиться каждый день, чтобы привлечь посетителей со всего мира. Церемония открытия Игр-2018 пройдет в пятницу, начало - 14:00 мск.

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