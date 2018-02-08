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Японский прыгун на лыжах с трамплина Касаи стал первым участником восьми зимних ОИ

Спорт
8 февраля, 17:05 UTC+3 ПХЁНЧХАН 8 февраля., /ТАСС

Спортсмен не пропустил ни одной зимней Олимпиады с 1992 года

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Нориаки Касаи

Нориаки Касаи

© EPA-EFE/FILIP SINGER

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /ТАСС /. Японский прыгун на лыжах с трамплина Нориаки Касаи стал первым в истории спортсменом, который принял участие в восьми зимних Олимпийских играх. В четверг 45-летний японец стартовал в турнире в Пхёнчхане на среднем трамплине.

Спортсмен занял 20-е место в квалификации с результатом 117,7 балла, что позволило ему выйти в финал.

Касаи дебютировал на Олимпиадах на Играх во французском Альбервиле в 1992 году. С тех пор он не пропустил ни одной Олимпиады. На Играх в норвежском Лиллехаммере в 1994 году японец завоевал серебро в командных соревнованиях. В Сочи в 2014 году Касаи выиграл серебро на большом трамплине и в командном турнире.

По количеству выступлений на Олимпиадах Касаи опередил российского саночника Альберта Демченко. Россиянин в Сочи-2014 принял участие в своих седьмых Играх, но по окончании сезона-2013/14 завершил карьеру. Рекордсменом по количеству участий в Олимпиадах является канадский конник Иан Миллар, который 10 раз стартовал на Играх.

На Олимпиаде в Пхёнчхане принимают участие 2912 спортсменов. 47,8% от общего числа участников родились позже, чем Касаи сделал свой первый прыжок с трамплина на Олимпийских играх 9 февраля 1992 года.

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