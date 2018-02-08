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Благотворительный хоккейный матч в Норильске собрал аншлаг

Спорт
8 февраля, 17:23 UTC+3 НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК 8, февраля. /ТАСС

Встреча прошла во дворце спорта "Арктика", вмещающем более двух тысяч зрителей

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НОРИЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Благотворительный матч с участием команды легенд отечественного хоккея и коллективом Ночной хоккейной лиги (НХЛ), прошедший в Норильске, собрал аншлаг.

Встреча прошла во дворце спорта "Арктика", вмещающем более двух тысяч зрителей, и завершилась победой команды "Легенды хоккея" со счетом 13:3. Команды сыграли три периода по 20 минут "грязного" времени. Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступал за "Легенд хоккея" и отметился двумя заброшенными шайбами.

"Норильск - особый город, здесь есть вечная мерзлота, работают самые отважные люди страны. Народ хорошо понимает хоккей. В первую очередь мы здесь для болельщиков, для популяризации хоккея и пропаганды здорового образа жизни в регионах. Мы очень хотели бы увидеть на трибунах аншлаг и хорошо, что он есть", - сказал журналистам трехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли, участник матча в составе "Легенд хоккея" Сергей Федоров.

Впервые в Норильске благотворительный матч ночной лиги состоялся 4 марта 2017 года. Все собранные с мероприятия средства (примерно 2,5 млн рублей) были удвоены "Норникелем" и переданы детским хоккейным клубам Норильска и Дудинки. В этом году все средства также будут удвоены компанией и направлены на развитие детского спорта в регионе.

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