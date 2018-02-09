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Почетный член МОК Килли назвал ужасным коллективное наказание российских спортсменов

Спорт
9 февраля, 2:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

По его мнению, при выявлении виновных в допинге атлетов нельзя просто "выудить всех огромной сетью"

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Жан-Клод Килли

Жан-Клод Килли

© Артур Лебедев/ТАСС

ТАСС, 9 февраля. Трехкратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Жан-Клод Килли считает ужасным отстранение сборной России от Олимпиады. Слова Килли приводит газета L'Equipe.

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"МОК оказался в очень сложной ситуации, - сказал Килли. - Все началось со свидетельств Григория Родченкова, что вошли в доклад Ричарда Макларена, который был не очень точным, а все предложения в нем начинались с фразы "насколько нам известно", а это означает, что вы не уверены в себе. Коллективное наказание - это ужасно, безусловно, необходимо ловить мошенников, но вы не можете просто выудить всех огромной сетью и выбросить на берег Волги".

Исполком МОК 5 декабря приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи, из-за чего сборная России не может выступать на Олимпиаде южнокорейском Пхёнчхане в полном составе и под флагом своей страны. МОК сам выбирал российских спортсменов, которые могли бы выступить на Олимпиаде в статусе олимпийских атлетов из России под олимпийским флагом. В утвержденный список было включено 169 человек (конькобежка Ольга Граф позднее отказалась выступать на Олимпиаде-2018), при этом в перечень по неизвестным причинам не вошел целый ряд ведущих российских спортсменов, среди которых лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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