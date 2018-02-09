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Британская сноубордистка Ормерод не выступит на Олимпиаде из-за травмы

Спорт
9 февраля, 4:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Спортсменка должна была выступить на Играх в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр, теперь ей предстоит операция

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ТАСС, 9 февраля. Британская сноубордистка Кэти Ормерод исключена из числа участников Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В четверг 20-летняя спортсменка повредила запястье в ходе тренировки, позднее у Ормерод был диагностирован перелом. Спортсменка должна была выступить на Играх в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр, теперь ей предстоит операция.

"Мы очень раздосадованы тем, что случилось с Кэти, она является конкурентоспособной сноубордисткой мирового класса, - сказал глава британской делегации на Олимпиаде в Южной Корее Майк Хэй. - От лица всей команды мы желаем ей скорейшего выздоровления".

В январе прошлого года Ормерод выиграла этап Кубка мира в Москве в биг-эйре. Олимпиада завершится 25 февраля.

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