Российские фристайлистки не прошли в финал могула на ОИ через первую квалификацию

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 9 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлистки не смогли выйти в финал олимпийского турнира в дисциплине могул через первую квалификацию. Олимпиада проходит в южнокорейском Пхёнчхане.

Регина Рахимова набрала 71,77 балла и заняла 11-е место. Марика Пертахия стала 12-й (70,43), Екатерина Столярова - 20-й (67,69). После первой квалификации в финал выходят 10 лучших фристайлисток. Еще 10 спортсменок отберутся в финал по результатам второй квалификации.

Первое место заняла француженка Перрин Лаффон (79,72). Второй стала канадка Анди Нод (79,60), третьей - американка Морган Шилд (77,74).

Для Рахимовой Олимпиада в Пхёнчхане - третья в карьере. На Играх-2010 в Ванкувере она заняла девятое место, на ОИ-2014 в Сочи россиянка стала восьмой. Пертахия и Столярова выступают на своих вторых Играх. В Сочи Пертахия была 17-й, а Столярова - 19-й.

Вторая квалификация и финалы в женском могуле пройдут 11 февраля. Церемония открытия Олимпиады состоится 9 февраля.