ФК "Локомотив" сыграл вничью со "Стремсгодсетом" в товарищеском матче

ТАСС, 9 февраля. Московский "Локомотив" сыграл вничью с норвежским "Стремсгодсетом" со счетом 2:2 в товарищеском матче на сборе в Испании.

У железнодорожников голы забили Джефферсон Фарфан (33-я минута) и Мануэл Фернандеш (80). В составе норвежской команды отличились Бассел Яради (5) и Мустафа Абделлауе (68). "Локомотив" произвел в матче только одну замену. Антона Миранчука на 60-й минуте заменил Александр Коломейцев.

Следующий товарищеский матч "Локомотив" проведет 10 февраля против венгерского "Ференцвароша".

Первый официальный матч в 2018 году "Локомотив" проведет против французской "Ниццы" в Лиге Европы. Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы пройдет во Франции 15 февраля, начало - 21:00 мск.

Железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 20 турах 45 очков.