Тренировочная база ЧМ-2018 в Ессентуках будет носить имя Героя Советского Союза Козлова

СТАВРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Тренировочная площадка и санаторий в Ессентуках (Ставропольский край) готовы к приему сборной Нигерии, которая выбрала город в качестве базы на чемпионат мира по футболу 2018 года. Футбольный стадион будет назван в честь аса-бомбардировщика Валентина Козлова, сообщили ТАСС в пятницу в правительстве региона.

"По поручению губернатора все площадки, построенные в Ставропольском крае перед проведением чемпионата мира, будут носить имена наших героев-земляков. Стадион в Ессентуках, на котором будет тренироваться сборная Нигерии, назовут в честь аса-бомбардировщика Валентина Георгиевича Козлова, который жил и работал на Ставрополье", - уточнил собеседник.

Козлов во время Великой Отечественной войны командовал эскадрильей бомбардировочного авиаполка, совершил 170 боевых вылетов, нанеся противнику большие потери. После войны Герой Советского Союза жил и работал в Ессентуках. О его подвиге гостям и жителям города на русском и английском языках будет рассказывать стенд, который установят на стадионе.

В пятницу Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила список тренировочных баз, которые будут использоваться сборными - участницами чемпионата мира 2018 года на время турнира. Сборная Нигерии будет размещаться в Ессентуках.

"Все технические вопросы уже решены. Весной мы ожидаем представителя команды, чтобы обсудить все нюансы размещения. Но сам стадион в Ессентуках и санаторий "Источник" уже подготовлены к приему футболистов", - уточнили в правительстве.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.