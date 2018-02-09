Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренировочная база ЧМ-2018 в Ессентуках будет носить имя Героя Советского Союза Козлова

Спорт
9 февраля, 20:01 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 9, февраля. /ТАСС

Об этом ТАСС сообщили в пятницу в правительстве региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Тренировочная площадка и санаторий в Ессентуках (Ставропольский край) готовы к приему сборной Нигерии, которая выбрала город в качестве базы на чемпионат мира по футболу 2018 года. Футбольный стадион будет назван в честь аса-бомбардировщика Валентина Козлова, сообщили ТАСС в пятницу в правительстве региона.

"По поручению губернатора все площадки, построенные в Ставропольском крае перед проведением чемпионата мира, будут носить имена наших героев-земляков. Стадион в Ессентуках, на котором будет тренироваться сборная Нигерии, назовут в честь аса-бомбардировщика Валентина Георгиевича Козлова, который жил и работал на Ставрополье", - уточнил собеседник.

Козлов во время Великой Отечественной войны командовал эскадрильей бомбардировочного авиаполка, совершил 170 боевых вылетов, нанеся противнику большие потери. После войны Герой Советского Союза жил и работал в Ессентуках. О его подвиге гостям и жителям города на русском и английском языках будет рассказывать стенд, который установят на стадионе.

В пятницу Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила список тренировочных баз, которые будут использоваться сборными - участницами чемпионата мира 2018 года на время турнира. Сборная Нигерии будет размещаться в Ессентуках.

"Все технические вопросы уже решены. Весной мы ожидаем представителя команды, чтобы обсудить все нюансы размещения. Но сам стадион в Ессентуках и санаторий "Источник" уже подготовлены к приему футболистов", - уточнили в правительстве.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
2
Тренер керлингистов признался, что нервничал в игре против южнокорейцев больше обычного
3
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
4
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
5
Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом
6
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама