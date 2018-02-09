НИИ в Ереване будет изучать методику преподавания шахмат в школе

ЕРЕВАН, 9 февраля. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт шахмат открылся в пятницу в Ереване. Он создан в Армянском государственном педагогическом университете имени Хачатура Абовяна - главной кузницы подготовки педагогических кадров Армении.

"Центр займется, с одной стороны, подготовкой преподавателей шахмат для школ, а с другой, - изучением методики преподавания шахмат, разработкой новых, оригинальных методов обучения", - сообщил корр. ТАСС ректор университета Рубен Мирзаханян.

"Армения - единственная страна мира, где шахматы включены в школьную программу в качестве обязательной учебной дисциплины, причем этот опыт республики пристально изучается во многих странах, включая Россию", - напомнил ректор.

В институте будут исследоваться все аспекты шахмат и их преподавания в школе - от педагогического и психологического, до социологического и образовательного. Для этого привлечены специалисты различных профилей. Тема особая - влияние шахмат на успеваемость школьников.

"Совершенно не случайно, что опыт Армении изучается в других странах", - считает президент республики, глава Федерации шахмат Армении Серж Саргсян. По его оценке, "это, как минимум, свидетельствует о том, что мы на верном пути". В свою очередь, президент Международной шахматной федерации (FIDE), почетный доктор Армянского государственного педагогического университета Кирсан Илюмжинов назвал "поворотным пунктом" в истории мировых шахмат введение этого вида спорта в качестве школьного предмета в Армении.

В вузе развернута фотовыставка, рассказывающая об истории шахмат в Армении. Здесь много снимков девятого чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна (1929-1984). Успехи армянских шахматистов были продолжены в дальнейшем, в частности, мужская сборная республики в 2011 году стала чемпионом мира по этому виду спорта.