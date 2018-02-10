ТАСС, 10 февраля. Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" пройдет в субботу в 73 регионах страны. Впервые главный старт гонки примет Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Льва Толстого "Ясная поляна" в Тульской области.

Самая массовая лыжная гонка пройдет уже в 36-й раз, в нынешнем году ожидается участие более 1,5 млн человек. Наиболее массовые соревнования пройдут в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Красноярском крае, Московской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

В Москве на старт гонки выйдут более 20 тыс. человек, стартовые площадки расположены в 11 городских округах. Кроме того, в Восточном округе будет открыта дополнительная площадка для участников с инвалидностью. Соревнования на дистанциях 500 и 1000 м проведут на специально подготовленных трассах в Измайловском парке.

Как и в прошлом году, на старт выйдет министр спорта РФ Павел Колобков. "У нас будет целый день спортивных активностей. Мы проводим это мероприятие с 1982 года, у него очень богатая история. Количество участников за последние годы выросло во много раз, более 70 регионов стабильно принимают участие", - рассказал министр.

Выразил желание принять участие в "Лыжне России" и олимпийский чемпион Никита Крюков. В рамках мероприятия запланировано развертывание информационных центров физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также выполнение нормативов по лыжным гонкам среди населения.

В Московской области участие в гонке примут более 23 тыс. человек. Старт подмосковного этапа пройдет в субботу в городе Химки в спортивном центре "Планерная". Протяженность трассы составит 10 км. Самому возрастному участнику гонки - 92 года, он ни разу не пропускал "Лыжню России".

Лыжня по историческому маршруту

В Тульской области всероссийская массовая лыжная гонка впервые была проведена в 2007 году, с 2016 года местом ее проведения стала территория музея - усадьбы "Ясная Поляна". Маршрут "Лыжни России" разрабатывался так, чтобы охватить как можно больше исторических объектов и при этом не помешать экскурсионной работе музея-усадьбы.

"Глубина снега на территории "Ясной Поляны" сейчас составляет 35-40 см, такой слой достаточен, чтобы не был нанесен вред растениям, многие из которых редкие", - рассказал ТАСС заведующий мемориальным природным комплексом "Ясная Поляна" Владислав Воронцов.

По его словам, начало старта "Лыжни России" проходит по пашне, которая была при Волконских и при Толстых, там сеяли зерновые культуры. Дальше по маршруту - Молодой сад, Красный сад, дом Толстого, Ясеневая аллея, Косая поляна, река Воронка. "Все эти объекты исторические, заповедные, значительная часть территории связана еще с более ранним периодом истории - XV-XVI веками, когда создавалась Засечная черта - род защитных и оборонительных сооружений в лесах. Засечные леса можно увидеть, например, в начале маршрута на противоположенной стороне от Молодого и Красного садов", - сказал Воронцов.

Сады сажал сам Лев Николаевич Толстой, там до сих пор сохраняются те же самые сорта яблонь - антоновка, коричная, грушовка. Участники гонки также увидят лес Чепыж, где высажено множество дубов, возраст которых от 200 до 300 лет.

В комитете Тульской области по спорту рассчитывают, что число участников гонки достигнет 6-7 тыс. человек. "Каждый спортсмен на финише получит в подарок тульский пряник. Для победителей в каждой группе подготовлены специальные призы - мобильные телефоны и другая техника, пока подробности сюрприза раскрывать не будем", - отметили в пресс-службе областного правительства.

Участников и гостей "Лыжни России" также ждут концертная программа, горячий чай и полевая кухня. От автомобильной парковки до стартовой зоны будет курсировать бесплатный трансфер.