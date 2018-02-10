Сборная дипломатов "Красная машина" обыграла канадцев в матче в честь юбилея Суперсерии-72

ОТТАВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Команда "Красная машина" обыграла в пятницу своих оппонентов из клуба Commandos в хоккейном матче, посвященном 45-летию Суперсерии 1972 года, сыгранной сборными СССР и Канады. Встреча сборной российских дипломатов и соотечественников, игравших против канадских военных и журналистов, завершилась со счетом 4:1, передает корреспондент ТАСС.

Около 400 зрителей посетили эту игру, которая проходила в Оттаве на арене Jim Durrell Recreation Centre ("Джим Даррел рикриэйшн сентр"). Организаторами товарищеского матча выступили посольство России в Канаде и канадский военный журнал "Эспри де кор". К третьему периоду "Красная машина" выигрывала со счетом 3:0, а в заключительном отрезке матча команды обменялись голами, установив окончательный результат.

По завершении встречи ее участники получили памятные призы и подарки. Победа в этой игре стала также хорошим подарком российским дипломатам, которые 10 февраля отмечают свой профессиональный праздник. Стоит добавить, что это вторая игра запланированной мини-серии между этими командами: первая состоялась в сентябре 2017 года и завершилась победой канадцев со счетом 4:2.

"Игра была потрясающей, игроки обеих команд продемонстрировали фантастическую технику и сильное желание победить. Итоговый результат, конечно, имеет значение, но более важен командный дух, чувство товарищества и ощущение принадлежности нас к великому хоккейному братству, - сказал после игры ТАСС посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. - Хоккей зародился в Канаде и был успешно принят в России, поэтому эта игра должна быть неизменной частью наших двусторонних отношений". Дипломат также выразил надежду, что эти встречи положат начало хорошей традиции проведения таких игр в будущем.

"Эти игры напомнили нам, что, несмотря на имеющее место сейчас [в отношениях России и Канады] "дипломатическое бряцание оружием", канадцы и россияне одинаково сильно любят хоккей, - заявил ТАСС редактор и издатель журнала "Эспри де кор" Скотт Тейлор. - Сама возможность воссоздания духа Суперсерии-72 также служит нам напоминанием о том, что даже в разгар холодной войны с помощью хоккея мы смогли преодолеть политические разногласия".

Суперсерия СССР - Канада 1972 года

Суперсерия СССР - Канада проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Четыре игры состоялись в канадских городах, четыре - в московском Дворце спорта "Лужники". После семи поединков, один из которых закончился вничью, каждая из команд имела по три победы. Последний матч серии 28 сентября завершился со счетом 6:5 в пользу канадцев. Этот результат позволил сборной Канады одержать общую победу в Суперсерии.

Отношения между Россией и Канадой были практически полностью заморожены в 2014 году по инициативе правительства бывшего канадского премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и начала конфликта на востоке Украины.